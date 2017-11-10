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İlber Ortaylı: "Türk toplumundaki ebedi başbuğ imajı değiştirilemez!"

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İlber Ortaylı: "Türk toplumundaki ebedi başbuğ imajı değiştirilemez!"
İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan Tarihçi İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ortaylı, Atatürk'ün 'ebedi başbuğ' imajının değiştirilemeyeceğini söyledi.

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Fox TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunup yönettiği Çalar Saat programına konuk oldu.

Türkiye'nin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, 'ebedi başbuğ' imajının değiştirilemeyeceğini ve bu imajın değiştirilmesi için girişimde bulunulması halinde toplumun tepki göstereceğini ifade etti.

Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

Vazgeçilmez çünkü. En hafif bir huzursuzlukta, en hafif bir ihmalsizlikte, en hafif bir saygısızlık ihtimali olabilecekken mesela burada birdenbire bir patlama oluyor. Geçmiş yıllarda gördük. Ve kimse artık onun için bazı şeyleri yapmak vazgeçiyor.

"EBEDİ BAŞBUĞ İMAJIYLA OYNAMAK FEVKALADE TEHLİKELİDİR"

Atatürk ismi, kutlama, ebedi Başbuğ imajı değişmiyor Türk toplumunda ve değiştiremezsiniz. Bununla oynamak fevkalade tehlikelidir. Onun için aklı başında, politikadan anlayan herhangi bir lider, yönetici Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir yola gitmez. Bazı idoller vardır bazı olaylar vardır bunları karalayamazsınız. Mümkün değildir yani.

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