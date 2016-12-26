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Ilgaz Tüneli açıldı

Ilgaz Tüneli açıldı 1
Başbakan Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin adını yaşacaktır. Bu tünel 15 Temmuz'a en büyük şahittir" dedi.
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