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İlhan Cavcav yoğun bakımda

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İlhan Cavcav yoğun bakımda
Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi.

Güven Hastanesinde ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin Güven Hastanesinde olduğu bildirildi.

Gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.

ÖZEL DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

İlhan Cavcav'ın özel doktoru Hatipoğlu, Cavcav'ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00'ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."

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