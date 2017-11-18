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İlhan Kesici'den cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına yanıt

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İlhan Kesici'den cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına yanıt
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kendi adaylığı hakkında çıkan söylentilere canlı yayında yanıt verdi.

CNN Türk'ün canlı yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kendi adaylığı hakkında çıkan söylentilere canlı yayında yanıt verdi.

CHP’nin çok yakında bir kurultay süreci yaşayacağına dikkat çeken İlhan Kesici, partisinin bu süreçten sonra adayını belirleyeceğini dile getirdi.

Kesici, CHP’liler olarak görevlilerinin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklaması halinde ona destek olmak olduğunu söyledi.

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