İlk ‘Hayır’lı adım Konya’dan atılacak

Ülkü Ocakları’nın 10 eski Genel Başkanı, 10 Mart Konya toplantısıyla atılacak Hayır adımıyla Anadolu’yu adım adım gezecek.

Hanife Açıkalın / Ankara

Ortak bir bildiri ile başkanlık sistemine “Hayır” diyeceklerini duyuran Ülkü Ocakları’nın 10 eski Genel Başkanı hafta başında yol haritalarını açıklayacak.

Edinilen bilgilere göre Ocak Başkanları 10 Mart’ta da Konya’dan “Hayır” gezilerinin startını verecek. İmzaladıkları ortak bildiri ile MHP’li vekillere, “doğacak vebale ortak olmayın” çağrısı yapan eski Ülkü Ocakları Başkanları, 6 Mart Pazartesi günü İstanbul Beşiktaş’taki Shangri-La Bosphorus Otel’de saat 11.00’de yol haritasını kamuoyuna duyuracak. Düzenlenecek olan basın toplantısında devam eden “Hayır” süreci ile ilgili açıklama yapılırken, basın mensuplarının soruları yanıtlanacak. 6 Mart’ta açıklanacak olan yol haritasına ilişkin edinilen bilgiler ise şöyle: 10 Mart Konya toplantısıyla atılacak “Hayır” adımından sonra ise Uşak, Balıkesir, Bandırma kesinleşen iller kapsamında değerlendiriliyor. Karadeniz bölgesinin birçok iline gidilmesi de kararlaştırılırken, baştanbaşa bir Karadeniz turunun tarihi netleştirilecek.

Akdeniz’in kıyı illeri ve Erzurum ve muhtemel olmak üzere birkaç ili kapsayan bir Doğu Anadolu gezisi de planlanıyor. Salon toplantılarının yanı sıra Ocak Başkanları’nın gideceği illerde, vatandaşla birebir görüşme, sohbet toplantıları, kahvehane ziyaretleri, esnaf gezileri ve doğal halde bir mitinge dönüşmesi durumunda miting şeklinde devam edecek bir program öngörülüyor. Gidilen illerde yüz yüze sohbetlerde her “Evet” oyunun vebali paylaşmak anlamına geldiği vurgulanacak. Ülkücüleri ‘Hayır’da birleştirmeyi hedefleyen Ocak Başkanları, hitap edilen kitlenin özellikle ülkücü kitle olduğunu vurgulayacak. Kaygının diğer cenahlardakileri çekmek değil Ocak’tan yetişen, “Ocak ruhu”nu taşıyan ve ülkücü tabana “Hayır”ı anlatmanın amaçlandığı söylenecek. Öte yandan “Hayır” turlarında yaşananları kamuoyu ile paylaşmak adına 26 Şubat’ta gönüllü ülkücülerin yönettiği “Ülkücü tavır hayır” adı altında sosyal medya hesapları açıldı. 4 gün içinde Facebook’ta 2500 takipçiye, Twitter’da ise bin takipçiye ulaşan “Ülkücü Tavır Hayır” hesaplarında gidilecek yerler ve programları paylaşılacak.