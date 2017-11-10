Bugünkü YENİÇAĞ »

İlk kez Anıtkabir'de görüntülendi

»
İlk kez Anıtkabir'de görüntülendi
Cumhurbaşkanlığı korumaları Anıtkabir'deki törende ilk kez yeni kamuflajları kullandı.

Anıtkabir'deki tören, saat 8.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.

5a05590fc03c0e33e45d26bc.jpg

Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi. Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da bu sabahİstanbul'da bu sabahRahmet ve minnetle anıyoruz...Rahmet ve minnetle anıyoruz...İlk kez Anıtkabir'de görüntülendiİlk kez Anıtkabir'de görüntülendiUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi...Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi...Türkiye Ata'sını andı!Türkiye Ata'sını andı!Atatürk Anıtkabir'de anıldıAtatürk Anıtkabir'de anıldıAtatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenAtatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenPKK Afrin'e silah ve eleman taşıyorPKK Afrin'e silah ve eleman taşıyorÜniversiteye giriş sınavı yine değişti!Üniversiteye giriş sınavı yine değişti!Erdoğan: "İçimizde utanmasalar FETÖ'yü savunacak gafiller var"Erdoğan: "İçimizde utanmasalar FETÖ'yü savunacak gafiller var"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti