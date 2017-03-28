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İlk kez ele geçirildi

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İlk kez ele geçirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde öldürülen PKK’lı bir teröristle birlikte İsveç yapımı yeni nesil tanksavar silahı ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde öldürülen PKK’lı bir teröristle birlikte İsveç yapımı yeni nesil tanksavar silahı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin Biz Tepe Bölgesinde dün güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte yeni nesil İsveç yapımı portatif tanksavar ise ilk kez bir operasyonda ele geçirildi.

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