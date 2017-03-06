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İlk mitingi o ilde yapacak

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İlk mitingi o ilde yapacak
Referandum kampanyasına başlayacak olan CHP'nin ilk durağı Amasya olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk mitingini 15 Mart'ta Amasya'da yapacak.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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