İlker Ayrık Ramazan'da FOX TV'de...

Son dönemlerin en başarılı televizyon sunucularından biri olan İlker Ayrık, kısa bir aradan sonra yeni bir yarışma programıyla ekranlara dönüyor.

Gerek "Ben Bilmem Eşim Bilir" ve "Çarkıfelek" gibi yarışma programlarındaki seyirciyi kolayca yakalayan üslubuyla, gerekse "Seksenler" dizisi ve rol aldığı filmlerdeki oyunculuk performansıyla son dönemlerin öne çıkan isimlerinden biri olan Ayrık, "Saatli İlker Ayrık Takvimi" adlı yeni yarışmayla Ramazan boyunca her gün FOX TV, ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Akşam haberlerinin hemen ardından yayınlanan program, kanaldaki sözü edilen format değişikliğinin de ilk denemelerinden birini oluşturacağa benziyor. Bilindiği gibi, reyting yarışındaki kanallar, ana haberin hemen ardından özeti ve yeni bölümüyle dizi yayınına geçiyor. FOX TV, dizi özetlerinin yayınlandığı dilimi, hareketli bir yayına ayırarak, rakip kanallar arasında öne çıkmaya hazırlanıyor.