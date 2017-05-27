Bugünkü YENİÇAĞ »

İlker Ayrık Ramazan'da FOX TV'de...

»
İlker Ayrık Ramazan'da FOX TV'de...
Son dönemlerin en başarılı televizyon sunucularından biri olan İlker Ayrık, kısa bir aradan sonra yeni bir yarışma programıyla ekranlara dönüyor.

Gerek "Ben Bilmem Eşim Bilir" ve "Çarkıfelek" gibi yarışma programlarındaki seyirciyi kolayca yakalayan üslubuyla, gerekse "Seksenler" dizisi ve rol aldığı filmlerdeki oyunculuk performansıyla son dönemlerin öne çıkan isimlerinden biri olan Ayrık, "Saatli İlker Ayrık Takvimi" adlı yeni yarışmayla Ramazan boyunca her gün FOX TV, ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Akşam haberlerinin hemen ardından yayınlanan program, kanaldaki sözü edilen format değişikliğinin de ilk denemelerinden birini oluşturacağa benziyor. Bilindiği gibi, reyting yarışındaki kanallar, ana haberin hemen ardından özeti ve yeni bölümüyle dizi yayınına geçiyor. FOX TV, dizi özetlerinin yayınlandığı dilimi, hareketli bir yayına ayırarak, rakip kanallar arasında öne çıkmaya hazırlanıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İlker Ayrık Ramazan'da FOX TV'de...İlker Ayrık Ramazan'da FOX TV'de...Yıldızların sosyal medya hesaplarıYıldızların sosyal medya hesaplarıKendi ayağına sıkan reklamKendi ayağına sıkan reklamTürk-Yunan rekabetini daha önce yaşadık!Türk-Yunan rekabetini daha önce yaşadık!Dünya Türk yapımı belgeselleri izleyecekDünya Türk yapımı belgeselleri izleyecekWalt Disney, Nuh’un Gemisi’nin peşinde...Walt Disney, Nuh’un Gemisi’nin peşinde...İyi sponsoru bul gün birinciliğini kapİyi sponsoru bul gün birinciliğini kapKafasına göre takılan kanallarKafasına göre takılan kanallarGünlük starların ortak özellikleriGünlük starların ortak özellikleri“Survivor” kimi geçiyor kimlere geçiliyor?“Survivor” kimi geçiyor kimlere geçiliyor?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti