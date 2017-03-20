İlkokul çocuklarını savaştırıp şehit ettiler!

İstanbul Bağcılar'da ilkokul çocukları temsili savaştırıldı, şehit edildi, tabutlarının üzerlerine fotoğrafları konuldu. İlkokulda yaşanan bu olaya tepki yağdı.

İstanbul Bağcılar’daki Vali Cahit Bayar İlkokulu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü nedeniyle 2. sınıf öğrencilerinin rol aldığı bir temsil hazırladı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, temsilde 7-8 yaşındaki öğrenciler asker kıyafetleri giyip savaştı. Çocukların bazıları temsili olarak şehit oldu.

"ÇOK SAKINCALI"

Sahneye konulan temsili tabutların üzerlerine de öğrencilerin fotoğrafı yapıştırıldı.

Kızlar tabut başında ağladı.

Uzmanlar, görüntülere "Savaş, ölüm gibi kavramlar o yaşta travma yaratır. Biz ailelere ‘Çocuklara oyuncak silah bile almayın’ diyoruz. Öğretmenler buna nasıl izin verdi?" sözleriyle tepki gösterdi.