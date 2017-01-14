İlkokul kitabında çocuk istismarı

İlkokul 1. sınıflar için yardımcı kitap olarak kullanılan bir yayında, çocuk istismarı içeren bir cümleye rastlandı. Kitapta, "Özge, küçük gelin oldu" cümlesi ve yanında yer alan gelinlik giydirilmiş bir çocuk görseli paylaşıldı.

Mavideniz Yayınları'ndan çıkan ve 1. sınıflar için yardımcı kitap olarak kullanılan ‘Etkinliklerle Okuma Yazma’ kitabının 12. fasikülünde, çocuk istismarı tanımına uygun bir 'etkinlik' yer aldı. Fasikülün 6. sayfasında ‘Aşağıdaki soruları okuyalım, uygun resimlerle eşleştirelim’ etkinliğinin altında "Özge, küçük gelin oldu" yazılı bir cümle ile çocuğa gelinlik giydirilen bir görsel yer aldı. Yayının bu şekilde Talim Terbiye Kurulundan nasıl geçtiği ve kitapçılarda satıldığı sorusu yanıtsız kalırken, eğitimciler görselin gözden kaçacak basit bir durum olmadığını söyledi.