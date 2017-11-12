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'İmam hatip okullarının sayısı arttı, öğrenci sayısı düştü'

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'İmam hatip okullarının sayısı arttı, öğrenci sayısı düştü'
İmam hatip okullarının sayısı artarken, öğrenci sayısı son iki yılda yüzde 9.34 oranında düştü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) imam hatip okullarına ilişkin sorduğu sorulara yanıt olarak verilen resmi rakamlar üzerinden bir rapor hazırladı.

Rapora göre; imam hatip lisesi sayısı 2006-2015 yılları arasında 3.2 katına, öğrenci sayısı da 4.6 katına çıktı. Cumhuriyet'in haberine göre İmam hatip lisesi sayısı son iki yılda da yüzde 26.36 artarak 2017-2018 öğretim yılında 1452'ye yükseldi ancak son iki yılda imam hatip öğrencisi sayısı yüzde 9.34 azaldı.

"AZALIŞ, İMAM HATİPLERİN AKADEMİK BAŞARISI İLE DOĞRUDAN İLİNTİLİ"

 Altay, raporuna şu notları düştü:

"Bu azalış imam hatip liselerinin akademik anlamda başarısının düşüklüğü ile doğrudan ilintilidir. 2017 LYS lise türlerine göre TM (Türkçe-Matematik) puanı ortalamalarına bakıldığında fen lisesi öğrencilerinin 340, sosyal bilimler lisesi 318, özel lise 241, Anadolu lisesi 234, Sağlık meslek lisesi 199, imam hatip lisesi öğrencilerinin ise 180 ortalama puan aldıkları ortaya çıkmıştır. Bir diğer neden ise dini eğitim diye çıkılan yolda eğitim dinselleştirilmiş, görüleceği üzere toplum bunu reddetmiştir. Bu durum; sosyologlara araştırma konusu, AKP'ye ise ders olmalıdır."

"NORMAL ORTAOKULLAR DAHA KALABALIK"

Altay, raporda okul türlerine göre, okul başına düşen öğrenci sayılarını da ayrıca işliyor: 

"Anadolu imam hatip lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarında okul başına 181 öğrenci düşerken, ortaokullarda ise 309 öğrenci düşmektedir. Sonuç olarak normal ortaokulların Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarından yüzde 70 daha kalabalık olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Anadolu Liselerinin Anadolu İmam Hatip Liselerinden yüzde 51.28 oranında daha kalabalık olduğu sonucuna ulaşılmaktadır."

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