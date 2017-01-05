'İmamların Öcü'ne büyük ödül

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın, 21’inci kez verdiği Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri’ne; gazetemiz yazarlarından Yavuz Selim Demirağ da “İmamların Öcü” adlı kitabıyla layık görüldü.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin'in yaptığı açıklamaya göre; ödüllerin takdim edileceği diğer kişi ve kurumlar şöyle: Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Hakim Değişgeç, Nurlan Orazalin, Serhat Akpınar, Kamalat Gençlik Hareketi, Yaşar Çağbayır, TRT Ankara Radyosu.

Akengin, Vakıf merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarına şöyle devam etti: “Türk dünyasını köklü bir kültürün dünyası olarak görüyoruz. Ortak paydamız olan Türk kültürü anlayışından hareketle bu ödülleri 21 yıldır kesintisiz sürdürmekteyiz. Ödül için teklif edilen adaylar ve bize intikal eden dosyalar Yönetim Kurulumuzca müzakere edilerek sonuca bağlanmaktadır.”

Bu yılki ödül töreninin Mayıs 2017’de Ahlat’ta yapılacağını açıklayan Akengin, ödül töreninin yanı sıra “Millî Mimarî ve Ahlat’ta Türk Damgaları” ana başlıklı sempozyumun da Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile ortaklaşa gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bu yıl beş ülkeden on bir kişi, kurum ve kuruluşa ödül verileceğini belirten Yahya Akengin sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin, dünyadaki çalkantıların yaşanmakta olduğu bu süreçte bir zaafa uğraması, bütün Türk ve İslam dünyasının olumsuz etkilenmesi anlamına da gelecektir. Bu bakımdan bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine karşı yürütülmekte olan mücadelemiz aynı zamanda hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının geleceğini tayin edici bir mahiyet arz etmektedir. İslam dininin imajı üzerinde uluslararası zeminlerde tahribat yapma yolundaki FETÖ ve IŞİD terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin başarıyla sonuçlanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihî bir sorumluluğudur. Suriye’de yürütülmekte olan “Fırat Kalkanı Harekâtı”nı Türk ve İslam dünyasına kalkan olma harekâtı olarak görüyor, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı olacağına inanıyoruz.”