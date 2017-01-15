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'İmzanı çek göreve dön'

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'İmzanı çek göreve dön'
MHP ihraç politikası ile kıyım yapmaya devam ederken Trabzon'da ortaya çıkan bir iddia gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Yorma eski İl Başkanı Dilaveroğlu, "Bana kurultay için verdiğin imzayı geri çek, görevine dön teklifinde bulundular " dedi.

MHP Trabzon’da kurultay sürecinde görevden alınan Yomra, Akçaabat ve Çarşıbaşı ilçelerine atama yapılmaması kafalarda soru işareti bırakırken eski ilçe başkanından Son Nokta Gazetesi'ne ilginç bir açıklama geldi.

Gazetenin manşetten yayınladığı habere göre O dönem görevden alınan MHP Yomra İlçe Başkanı, parti delegesi Osman Salih Dilaveroğlu, bu görevlere atama yapılmamasını sert dille eleştirdi. Parti tabanının durumdan rahatsız olduğunu belirten eski başkan, “Sanki bilinçli atama yapılmıyor” dedi.  İl Başkanı Nihat Birinci’ye yüklenen Dilaveroğlu, “O dönem İl Başkanı Birinci bana iki kez “olağanüstü kurultayın toplanması için verdin imzanı geri çek görevde kal. Senin kalmanı istiyoruz. Senin halkta karşılığın var. Seviliyorsun,  toparlayacaksın” dedi. Kabul etmedim. Siyaset vatan ve millet için yapılır, koltuk için değil. Teşkilatlarda başıboşluk var. Sürekli kan kaybeden MHP, bu gidişle barajın çok altında kalacak” diye konuştu. 

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