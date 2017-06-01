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İncelemelerin ardından TSK'dan Şırnak açıklaması

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İncelemelerin ardından TSK'dan Şırnak açıklaması
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları , 13 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Org. Akar ve komutanların incelemelerine ilişkin Genelkurmay’dan açıklama yapıldı.

Org Akar ve Kuvvet Komutanlarının yaptıkları incelemelere ve bölgedeki temaslarına ilişkin fotoğraflar ve kaza bölgesine ilişkin videonun da paylaşıldığı açıklama şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent BOSTANOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL ile birlikte 01 Haziran 2017 tarihinde Şırnak’ta icra edilen şehit uğurlama törenini müteakip 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı karargâhını ziyaret etmiştir.

Burada personele hitap eden Orgeneral Hulusi AKAR; elim helikopter kazasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anmış, TSK’nın her bir ferdinin vatanımızın ve milletimizin güvenlik ve bütünlüğü için “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakârlık gösterdiğini, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit ve gazilerine bir aile samimiyetiyle ve büyük bir onurla sahip çıktığını, başta PKK terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edildiğini, bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılığın gösterildiğini ve bu mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir.

Müteakiben Orgeneral AKAR ve beraberindeki heyet Şırnak/Şenoba civarındaki kaza-kırım mevkiine giderek incelemelerde bulunmuş, daha sonra bölgeden ayrılmışlardır.

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