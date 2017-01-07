Bu hafta içinde, DEAŞ'a karşı savaşmayan müttefiklerin İncirlik'te bulunmasının bir anlamı kalmadığını ifade eden Savunma ve Dışişleri bakanları İncirlik Askeri Üssü'nün ABD ve diğer müttefikler tarafından kullanılmasının gözden geçirilebilineceğini söylediler.

1943'ten beri gündemde olan İncirlik Askeri Üssü, kriz dönemlerinde hep tartışılmış ve iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. Bu da normal bir durumdur, zira gerçekten de çok önemli bir askeri üstür. Hem stratejik bir noktada, hem de son derece kullanışlı bir alt yapıya sahiptir. Bulunduğu bölgenin topografik yapısı ve iklim şartları açısından da uçakların, iniş, kalkış ve uçmalarına oldukça elverişlidir. 32 bin dönüm düz bir arazi üzerine kurulmuştur. Akdeniz'e 56 Km. mesafededir. Uçaklar İncirlik'ten kalkarak, Orta Doğu ülkelerini yakıt ikmali yapmadan vurabilecek konumdadır. 3048 ve 2750 metre uzunluğunda iki uçak pisti ve 57 büyük hangarı vardır. İncirlik Askeri Üssü'nde, Amerikalıların, 90 adet, B-1 tipi nükleer başlıklı bombaları bulunmaktadır.

***

Amerikalılar bu bölgede askeri üssü İkinci Dünya Savaşı devam ederken istemiştir. Aralık 1943'te İkinci Kahire Konferansı esnasında İnönü üssün açılmasını kabul etmiş ama inşaatını savsaklamıştır. Sekiz yıl sonra Demokrat Parti döneminde 1951'de inşaata başlanmış ve askeri üs, Aralık 1954'te faaliyete geçmiştir. Bu tarihler Stalin'in Türkiye'nin doğusundan Kars ve Ardahan vilayetleri ile İstanbul Boğazı'nda askeri üs istemesine denk gelmektedir. 21 Şubat 1955'te adı resmen Adana Hava Üssü olarak kabul edilmiş ve 28 Şubat 1958'de ise bugünkü adı olan İncirlik Askeri Hava Üssü adını almıştır.

Soğuk Savaş döneminde, İncirlik Askeri Hava Üssü, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri somutlaştıran bir özelliğe sahiptir. Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliği iki ülke ilişkisini pekiştirmiştir. Zira ABD, diğer ülkelerin karşı çıkmalarına rağmen Türkiye'nin üyeliğini desteklemiş ve gerçekleştirmiştir. 1960 yılından itibaren İncirlik iki müttefikin ortak çıkarlarından ziyade ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeye başlamıştır. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'nin başını büyük komşusu Sovyetler Birliği'yle de belaya sokmaya başlamıştır. Bu olaylardan ilki 1956 yılından itibaren, ABD'nin yeni geliştirdiği radara yakalanmayan ve çok yükseklerden net fotoğraflar çekebilen yüksek tekniklerle donatılmış U-2 casus uçağı olayıdır. Bu uçaklar İncirlik'ten havalanıp Sovyet toprakları üzerinde uçarak fotoğraf çekmekteydi, SSCB Başkanı Nikita Kruşçev 1 Mayıs 1960'ta kendi toprakları üzerinde bir Amerikan uçağını düşürdüklerini bütün dünyaya duyurmuş ve Türkiye de dahil olmak üzere bu olaya müdahil olan ülkeleri tehdit etmiştir. İkinci olay ise Soğuk Savaş'ın gergin ortamında, ABD müttefiki Türkiye'de İncirlik Üssü'ne, Sovyet Rusya ise ABD'nin komşusu Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle iki ülke ve iki blok arasında gerginlikler olmuş ve Türkiye bir kez daha komşusu Rusya ile sıkıntıya düşmüştür. Ayrıca, ABD, bu füzeleri yerleştirirken Türkiye'nin ve müttefiklerin güvenliği için derken, kendisine doğrudan yönelen Küba'daki füzeleri pazarlıkla kaldırmak için Türkiye'deki füzeleri Türkiye'ye sormadan Ekim 1962'de kaldırmıştır. Dolayısıyla samimiyetsizliği ortaya çıkmıştır.

***

ABD ve NATO, İncirlik'i çeşitli nedenlerle kullanmıştır, 1958'de Lübnan Krizi, 1991 Körfez Savaşı, 2001 Afganistan Savaşı, 2003 Irak Savaşı, 2005 Keşmir depreminde insani yardım, 2006 yılında İsrail-Hizbullah savaşı esnasında ve son olarak 2015 yılından itibaren Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede kullanılmıştır. Hükümet, bugün ise DEAŞ'a karşı beklendiği gibi mücadele yapmıyor savıyla, İncirlik Üssü'nü Amerikalılara kapatma tehdidinde bulunmuştur. Türkiye 1974'te, Kıbrıs çıkartması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosuna karşı İncirlik Üssü'nü kapatmıştır. Aslında AKP Hükümeti bu tehdidinde haklı ama askeri üssü ABD'ye kapatmak demek hem elindeki önemli bir kozdan mahrum olmak demek hem de DEAŞ'a karşı savaşı aksatmaktan başka bir işe yaramayacak ve ABD'nin eline koz verecektir. Ama mutlaka bir şey yapmak istiyorsa, ABD ve üssü kullanan diğer ülkelerin (İngiltere, Almanya) hareket ve kullanma haklarını kısıtlayarak önemli bir mesaj vermesi Türkiye'nin çıkarına daha uygun olacaktır.