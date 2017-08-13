İncirlik, Türkiye'yi nükleer hedef yapıyor

Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan gerilim; " füzeleri kilitledik" "pişman olursunuz" "vurduk vuracağız..." şeklinde karşılıklı efelenmelerle devam ediyor.

İki ülkenin de nükleer silahlarının bulunması, soğuk savaş döneminden kalma korkuları yeniden gün yüzüne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şu anda dünyada 16 ülke, nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta gelmiş durumda. Bunların içinde üç ülke var ki şu anda nükleerde ciddi güçleri var. Temenni ederiz, Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada iki ülke arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini başlatabilir..." dedi.

Erdoğan, bir dünya savaşından, nükleer bir savaş olasılığından endişe ile söz etti.

"Nükleer savaş ihtimali ortaya çıkarsa hedef kim olur?" sorusu geldi aklıma... Yanıtını vereyim: nükleer silahı olan ülkeler ilk hedef olur.

"Türkiye'nin nükleer silahı yok" diyerek rahatlamayın... ABD'nin, Türkiye'deki İncirlik üssünde nükleer bombaları olduğu herkesin bildiği bir sır!

Yani olası bir savaşta ABD'nin nükleer silahları nedeni ile Türkiye de hedef ülkelerden biri olacak... Üstelik nükleer bombalar barındıran ama onlara el süremeyen, yetkisiz bir konumdayız... ABD'nin bir nükleer savaşta İncirlik'teki nükleer bombaları kullanacağına şüphe yok!

Peki biz neden hedef oluyoruz?!

Devleti yönetenler bunu da düşünmeli; İncirlik'teki ABD'ye ait nükleer bombalar bir dünya savaşında taraf olmasak da Türkiye'yi hedef yapıyor!

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Eren, yüreğimizi dağladı...

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15 yaşında, dünya yakışıklısı...

Şehit düştüğü Maçka'nın yemyeşil denizinde poz vermiş Eren Bülbül... dirseklerine kadar sıyırmış kollarını, siyah yeleği ile çakı gibi bir Karadeniz delikanlısı... fotoğrafa uzun uzun baktım, daha hayatının baharında ayrıldı aramızdan... Bir yumru oturdu boğazıma... acısı, yüreğimizi dağladı...

Trabzon Maçka kırsalında PKK'lı teröristlerin bir eve girdiğini görüyor Eren... Hemen askere haber veriyor... Olay mahalline kaç asker müdahale etti, nasıl gidildi bilmiyorum... Ama nasıl olduysa Eren, evi gösterirken hainlerin kurşunlarına hedef olmuş. Belli ki ilk ateşte vurulmuş... Dün Türkiye Eren'i konuştu... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, acımızı derinleştirdi...

Bakın ne yazmış Eren daha iki ay önce: "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın..."

İyi ki varsın Eren... Boğazımda bir yumru... Bu, hainlerin katlettiği kaçıncı canımız... Çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik de şehit düşüyor. 16 yaşındaki Alp Koray ve 9 yaşında Perizat Kayra isimli yavrularımız babasız büyüyecek...

Teröristler dağlık ve ormanlık alanda aranıyormuş... Bitmeyen döngü yani, bildiğiniz... Bataklığı kurutmadan sinekleri ile mücadele ediyoruz!

Terörle mücadelede artık yeni ve caydırıcı yöntemlere geçmenin zamanı gelmedi mi?!

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Şok ifadenin gereği yapılmalı...

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FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili dava dosyasında yer alan bir ifade dün büyük yankı yarattı. Eski FETÖ imamı olan Astsubay Hüseyin G. 15 Temmuz'dan bir kaç ay önce cemaatin darbe yapacağını öğrendiklerini ve bu bilgileri AKP Milletvekili Şirin Ünal'a aktardıklarını anlattı. Üstelik Hüseyin G. AKP'li vekil Ünal'a bu bilgileri Binbaşı S.Y aracılığı ile ilettiğini söyledi... Bu ifadede adı geçen başta AKP'li vekil Şirin Ünal ile aracı konumundaki binbaşı S.Y hakkında hızla soruşturma başlatılmalı ve bu iddianın üzerine gidilmeli...

- AKP'li vekil Şirin Ünal, 15 Temmuz'dan aylar önce FETÖ'nün darbe yapacağı bilgisini aldı mı?

- Bu bilgi kendisine geldiyse ne yaptı? Hükümet yetkililerine aktardı mı? Kimlerle paylaştı?

- Ayrıca, Binbaşı S.Y aracılığı ile görüşülen ve aynı bilgiler aktarılan A.A kim?

15 Temmuz darbe girişiminin göz göre göre geldiği, hükümet yetkililerinin darbe olacağından haberleri olduğu ancak gerekli önlemleri almadıkları iddiaları dile getirilirken gündeme gelen bu ifadenin üzerine gidilmeli. FETÖ imamı Hüseyin G.'nin ifadesinde dikkatimi çeken bir cümle daha var... Hüseyin G. kendisini FETÖ'cü abilerin yetiştirdiğini, astsubay okuluna yerleştirdiklerini anlatıyor ve şunları söylüyor:

"AKP'nin iktidara gelmesinden 5-6 yıl sonra, E.B.'ye 'Artık YAŞ'ta irticadan personel atılmıyor. Biz daha ne kadar namazımızı gizli kılacağız' diye sordum. O da bana 'Hocaefendi bu konuda Meleği Ala'nın sakinleri yeryüzüne inip, TBMM'yi yönetse bile, biz tedbir yapmaya devam edeceğiz' dedi… "

FETÖ imamının bu itirafı 8 yıl önce hazırlayıp sunduğum "Yolsuzluk ve Yoksulluk" programını bana hatırlattı. Yargıtay Cumhuriyet eski Başsavcısı Vural Savaş ile Gülen cemaatinin devletin damarlarına nasıl sızdığını konuşuyorduk. Savaş, Gülen'in; "avukat tutun, hakim kiralayın, son ana kadar kendinizi asla deşifre etmeyin..." sözlerini gündeme getiriyordu. O günlerde AKP bizleri dinleseydi, kumpas davaları erken çöker, Türkiye 250 yurttaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz'u yaşamazdı...