İncirlik'i terk edin

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile Birleşmiş Milletler'in DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarında 128 gündür Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başarı ile sürdürüyor.

Elbette Birleşmiş Milletler'in bu kararı sadece Türkiye için değil. Bu mücadeleyi yürütmek için Amerika ve koalisyonu oluşturan ülkeler de Suriye'de hava saldırıları yaptılar.

Ancak koalisyonu oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Avustralya, Belçika, Danimarka, Norveç, Kanada, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ürdün, Polonya, Avusturya, Mısır, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Romanya, İspanya gibi ülkelerin hiç birisi Türkiye gibi askeri kara harekâtı yapmadı, yapmıyor.

Hava harekâtına gelince Türkiye 2 ayrı operasyonda Koalisyon ülkelerinden hava desteği istedi. Ancak her ikisinde de beklediği desteği göremedi.

İlki 30 Ağustos tarihinde Cerablus'ta yaşanan çatışmalar sırasında yaşandı. Kara harekâtını sürdüren Türk askerî yetkilileri, koalisyon ülkelerinin askeri komutası görevini yürüten Amerika'dan "acil hava desteği" istediler. Ancak bu talep karşılanmadı ve saldırıya uğrayan Türk tankında 3 askerimiz yaralandı.

İkincisi ise El-Bab kuşatmasında yaşandı. DEAŞ'lı teröristlerin her evi, her sokağı el yapımı bombalarla tuzakladığı El-Bab açısından stratejik önemi bulunan hâkim tepedeki DEAŞ karargâhı olan eski hastaneden teröristleri temizlemek ve bu tepeyi el geçirmek için Mehmetçiğin kara harekâtı bütün şiddeti ile sürüyordu. Yaklaşık 200 DEAŞ'lı teröristin de yok edilmesine ramak kalmıştı.

Amerikan sözcüsü, "Rakka operasyonunu Nisan sonu Mayıs başında yapacağız" diye açıklayınca Rakka'dan yaklaşık bin 500 kişilik takviye DEAŞ teröristinin El-Bab'a gönderildiği istihbarat edildi.

Türk askeri bu gelişmeyi Amerikalı yetkililere bildirerek Koalisyon hava kuvvetlerinin bu takviye militanlarını engellemesini istedi.

Ancak Amerika ve Koalisyon ülkelerinden beklenen hava desteği gelmedi ve El-Bab'a gelen DEAŞ'lıların güneyden saldırması sonucunda 17 kahraman askerimiz şehit oldu. 25 askerimiz yaralandı.

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim kalın düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Koalisyon hava kuvvetlerinin Türk askerine destek vermemesi düşünülemez" diye Türkiye'nin tepkisini ortaya koydu.

Peki, Türk askerinin kara harekâtına Amerika ve Koalisyon ülkeleri hava desteği vermeyeceklerse İncirlik'te konuşlandırılmalarına izin verdiğimiz Amerika, İngiltere, Almanya, Katar, Suudi Arabistan savaş uçakları ile Awacs uçakları ve insansız hava araçlarının işi ne?

Madem Türk askerinin kara harekâtına hava desteği vermeyeceksiniz o zaman İncirlik'i hemen terk edin.