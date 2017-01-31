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İncirlik'teki darbecilere polis böyle engel oldu
İncirlik'teki darbecilere polis böyle engel oldu
Adana'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 10. Tanker Üs Komutanlığı nizamiyesinde önlem alan polis ekipleri ile darbeci komutanlar arasında yaşananların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
31 Ocak 2017 Salı 14:41
Etiketler:
darbe
,
incirlik
,
asker
,
polis
,
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