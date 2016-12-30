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İndi-Bindi Soygunu Yargıya taşınıyor!

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İndi-Bindi Soygunu Yargıya taşınıyor!
İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretinin gizli taksimetre zammı olduğunu ve haksızlık olduğunu ileri süren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kararın iptali için kararı yargıya başvuracaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinde önceki gün taksimetrelere indi-bindi ücreti adı altında 8,75 liralık tarife getirilmesine bir tepkide Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz'den geldi.

İndi bindi ücretinin şaşkınlığı içerisinde olduğunun altını çizen ve 3-4 ay önce taksi ücretlerine zam yapıldığını hatırlatan Deniz, "Taksi ücretlerine zaten 3-4 ay evvel yüzde 8 ile yüzde 10 arasında zam yaptılar. Bu 8.75 liralık indi-bindi ücreti, uygulamada 10 lira olarak uygulanacaktır. Vatandaş, taksinin kapısını açtığı anda 10 lira vermiş olacak. Ülkemiz ekonomik olarak küresel bir abluka altına alınmışken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milli seferberlik ilan etmişken ve herkes de bu çağrıya uymaya çalışırken, belediyenin vatandaşa böyle bir zammı reva görmesi hiç bir şekilde kabul görülemez. Belediye neye hizmet ettiğinin farkına varmalıdır. Umarım belediye bu yanlış kararından bir an önce döner ve vatandaşı daha fazla zor duruma sokmaz" dedi.

VATANDAŞ SAHİPSİZ Mİ?

Hükümetin ticari araçlara ÖTV muafiyeti getirdiğine dikkati çeken Mehmet Bülent Deniz açıklamalarına şöyle devam etti:

"Taksiciler, yüzde 45'lere varan indirimlerle otomobil alıyor. Hükümetin esnafa kıyağı oldu. Güzel bir işti. Ama, esnaf da vatandaşa bunu yansıtmalı. Sen aracını yüzde 45 daha ucuz alacaksın hem de 3 yıllık da sana bu hak tanınacak, ama sen belediyeden 3-4 ay içinde tekrar zam alacaksın. Vatandaş sahipsiz mi? Hükümet bu vergiden neden vazgeçti? Seni korumak için. Yani vatandaşını. Sen niye devletin vatandaşını korumuyorsun? Hükümet sana arabayı yarı yarıya kadar bir ücretle verecek, sen de ‘efendim üst segment araba alıyoruz da onun da ücreti şöyle olsun böyle olsun' diyeceksin. Ee bu ÖTV muafiyeti yapılırken ne deniniz? ‘Artık vatandaş konforlu araçlara binebilecek' Bindir o zaman. Ekstra para niye istiyorsun? Devlet zaten bu hizmeti vatandaşına veresin diye sana ÖTV muafiyeti getirmedi mi?"

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