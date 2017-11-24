İndirimli akaryakıtta kaçak tezgahı

PÜİS, kayıt dışı indirimli akaryakıt satan dağıtım şirketlerindeki kaçak yakıt tezgahına dikkat çekti.

Benzinin 6 TL’ye dayanması sektörde kayıtdışı ya da kaçak akaryakıt satışlarını yeniden gündeme getirdi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, son dönemde devletin milyonlarca liralık vergi kaybına yol açan ve sektörde “büyük tezgâh” olarak nitelendirilen kaçakçılık yöntemini anlattı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Okumuş, gerçek patronu belli olmayan, “şu ya da bu kişi”nin sahibi olarak göründüğü görece küçük dağıtım şirketlerine işaret ederek, “Bunlar, kendi bayi ağını kuruyor. Bu bayilerde, kayıtdışı akaryakıt satılıyor” dedi. Okumuş, “Doğu’da da var, Karadeniz’de de var. Bu bayiler, yerine göre 50-60 kuruş, yerine göre 80 kuruşa kadar indirimli akaryakıt satıyor” diye konuştu.

Bu dağıtım şirketlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) piyasaya sunulan akaryakıtın takibini sağlayan “otomasyon sistemi”ne de müdahale ettiğini vurgulayan Okumuş, “Bu şirketler, bayi satışlarını sıfırlıyor ya da sıfıra yakın bir düzeye çekiyor. Üzerinde oynanmış veriler, EPDK’ya iletiliyor. Sıfır satış, sıfır KDV ve ÖTV’yi gündeme getiriyor. Aradaki milyonlarca fark bu dağıtım şirketinin haksız kazancı oluyor” dedi.

‘EPDK’YA ANLATACAĞIZ’

Bu durumun hepsinin kanıtlı olduğunu kaydeden Okumuş, “Hafta başında konuyu EPDK’ya taşıyacağız. Başkan ve kurul üyeleri ile görüşeceğiz” diye konuştu.

FİYAT HAREKETLERİ DEVAM EDEBİLİR

Dolar kuru ve ham petrol fiyatlarının arttığını, bu hareketin benzin ve motorine “otomatik fiyatlandırma” ile doğrudan yansıdığını söyleyen Okumuş, bu hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini söyledi.