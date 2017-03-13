İngiliz Büyükelçi Yeni Şafak yazarı oldu

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore Yeni Şafak gazetesine yazı yazdı. Moore yazısında “Türkiye'deki bazı insanlar, Britanya İmparatorluğu üzerindeki güneşin hiç batmadığına inanıyor" dedi.

OdaTV'nin haberine göre, İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore Milletler Topluluğu’nun 68’inci yılı nedeniyle hükümete yakın Yeni Şafak gazetesine yazı yazdı.Yeni Şafak’ta Moore’nin yazısının yer alması dikkat çekti.

Moore, yazısında “Türkiye'deki bazı insanlar, Britanya İmparatorluğu üzerindeki güneşin hiç batmadığına inanıyor. Ama battı! Hem de adamakıllı battı! İmparatorluk geçmişimiz, tüm imparatorluklarınki gibi, sorunlu bir geçmiş. Zulüm ve istismar olan bir geçmiş. İrlanda kökenli bir Britanyalı olarak tabii ki bunu yadsımayacağımı tahmin edersiniz” ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR ÖRGÜT OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Moore “Bugün Milletler Topluluğu'nda, Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Pasifik olmak üzere altı kıtaya yayılmış 52 üye devlet var. Hep birlikte dünya kara yüz ölçümünün dörtte birini oluşturuyoruz! Bu da yaklaşık 2,4 milyar insan ya da bir başka değişle dünya nüfusunun üçte biri demek” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Gerçekten zengin bir çeşitliliğe sahibiz. Üye ülkelerimiz arasında dünyanın en büyük, en küçük, en zengin ve en fakir ülkeleri var. Mesela bazı üye ülkelerin nüfusu 1,5 milyon ya da altındayken, Hindistan gibi yaklaşık 1,5 milyar nüfusu olan bir üye ülkemiz de var. Ama tüm bu ülkelerin paylaştığı, çok önemli bir ortak özellik var. Tüm üyelerimiz, Milletler Topluluğu Sözleşmesi'nde yer alan Milletler Topluluğu değer ve ilkelerini, yani demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü paylaşıyor. Ve üye ülkelerin tüm liderleri, ülkelerinin ekonomisi hangi seviyede olursa olsun Milletler Topluluğu politika ve önceliklerinin şekillendirilmesinde eşit söz hakkına sahip.

Kısacası, şu anda Milletler Topluluğu Başkanı sıfatı – yani pek çok sembolik işlevi kapsayan rolü – şu anda her ne kadar Majesteleri Kraliçe Elizabeth taşıyor olsa da, Milletler Topluluğu'nun işleyişine ve önceliklerine ilişkin esas kararlar üye devletler tarafından ortak bir şekilde, çok iyi kurulmuş bir sekretarya aracılığıyla alınmakta.

Biz, bu Topluluğun, küresel sorunlar konusunda diğer hiçbir örgütün yapamayacağı kadar net sonuç sağlayabilecek eşsiz bir örgüt olduğuna inanıyoruz. Her iki yılda bir üye devletler, Milletler Topluluğu'nu ve daha geniş bir çerçevede dünyayı ilgilendiren konuları görüşmek üzere Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelir. Bir sonraki, yani 2018 yılında yapılacak Milletler Topluluğu Zirvesi'nin ev sahibi Birleşik Krallık olacak.

Bu yılki Milletler Topluluğu Gününün teması 'Barış Sağlayan Milletler Topluluğu'. Mevcut Genel Sekreter Barones Patricia Scotland (bu konuma gelen ilk kadın) şunları söyledi: 'Dünyada istikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir dönemde, Milletler Topluluğu ailesi zengin çeşitliliği ile tüm üyeleri için her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir güç ve umut kaynağı olmaktadır.'"

"İMPARATORLUK GEÇMİŞİNİ GERİDE BIRAKMIŞ BİR KİMLİK"

“Geleneksel olarak Milletler Topluluğu, Birleşik Krallık ile yakın bir bağı olan ülkeler grubunu temsil ediyor” diyen Moore yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Milletler Topluluğu ülkelerinden kuşaklar boyu pek çok insan, Birleşik Krallık'ı kendilerine yuva olarak seçerek, bugün Birleşik Krallık'ın kimliğini oluşturan çeşitliliği, inanılmaz becerileri ve son derece zengin bir kültürel mirası beraberlerinde getirdiler. Bu çeşitliliği Birleşik Krallık'ın pek çok kesiminde, mesela müzikte, mutfakta, modada, sanatta, eğlencede, ve bağlı olduğum Dışişleri Bakanlığı'nda, çok net olarak görebiliyorum. Hatta başında bulunduğum diplomatik misyon personeli içerisinde ataları Kanada, Nijerya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Pakistan'a kadar uzanan (ve eminim, daha da unuttuklarım vardır) pek çok kişi var.

Tabii ki, Milletler Topluluğu kimliğinin kökenlerinin imparatorluğa dayandığı yadsınamaz. Ama bu, imparatorluk geçmişini çoktan aşmış ve geride bırakmış bir kimlik. Ortak adalet, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi ortak değerlerimizden ve toplumda ve ekonomide eşit ortaklıktan oluşan bir kimlik bu. Kısacası, herkes için ortak bir zenginlik. Dolayısıyla, Milletler Topluluğu Günümüz kutlu olsun!”