İngiliz dernekten PKK-PYD raporu

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, PYD’nin PKK’nın kolu olduğunu ifade ettiği son raporunda, insanların PYD’ye sadece para ve öldürme isteklerini tatmin etmek için katıldıklarını yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Henry Jackson Derneği'nin "Unutulmuş yabancı savaşçılar: Suriye'deki PKK" Raporunda, YPG'ye katılanların İngiltere'ye dönünce "terör eylemleri veya yalnız kurt saldırıları düzenleme" ihtimali bulunduğu ve İngiliz hükümetinin İngilizlerin YPG'ye katılmasına karşı önlem alması gerektiği.

Henry Jackson Derneği'ne göre de YPG'ye şu ana kadar en az 12 ülkeden onlarca gönüllü katıldı.

'PKK PROPAGANDASINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ'

Henry Jackson Derneği bünyesindeki "Radikalleşme ve Terörizme Yanıt Merkezi"nin raporunda PKK ile ilgili şu ifadeler yert alıyor:

"PKK, Abdullah Öcalan'ın kişi kültü etrafında kurulmuş, diğer Kürt ve solcu gruplara saldırmış, kendisine itiraz eden yüzlerce kişiyi öldürmüştür. Örgüt, organize suç etrafında kuruludur ve Avrupa'daki Kürtleri haraca bağlamak, para aklamak, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetler yürütmektedir."

Raporda bu kişilere silah ve patlayıcı eğitimi verilmesinin bir risk taşıdığına da dikkat çekiliyor.

'PARA VE İNSAN ÖLDÜRMEK'

Bugüne kadar YPG bünyesinde IŞİD'e karşı savaşan dördü İngiliz, 29 Batılı gönüllü öldüğüne dikkat çeken Henry Jackson Derneği'nin raporunda, bazı Batılıların para için veya insan öldürme isteklerini tatmin etmek amacıyla bu yönde bir karar aldıkları belirtildi ve bu kişilerin ciddi akıl sağlığı sorunları olduğu belirtildi.

Derneğin araştırmacılarından Kyle Orton raporla ilgili yaptığı açıklamada "PKK ve YPG birdir. YPG'yi destekleyenler terörizme karşı savaşmaktansa bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü güçlendiriyorlar" dedi ve ekledi:

"Hükümet İngilizlerin bu tuzağa düşmemesi için acilen harekete geçmeli."

"Orada bulunan ve geri dönmek isteyenlerin ciddi incelemelerden geçmesi ve topluma zarar verme ihtimali bulunan tehlikeli bireylere dikkat edilmesi gerekiyor."