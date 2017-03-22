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İngiliz parlamentosu önünde silahlı saldırı
İngiliz parlamentosu önünde silahlı saldırı
Londra parlamentosuna giriş çıkışlar kapatıldı. Parlemento binası dışında iki kişinin vurulduğu, en az 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırgan, polis tarafından vuruldu.
22 Mart 2017 Çarşamba 19:09
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.