İngiliz parlamentosu önünde silahlı saldırı

Londra parlamentosuna giriş çıkışlar kapatıldı. Parlemento binası dışında iki kişinin vurulduğu, en az 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırgan, polis tarafından vuruldu.

Olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parlamento çalışmaları askıya alındı. Reuters muhabiri, yaralı sayısının en az 12 olduğunu bildirdi. Daily Mail, saldırganlardan birinin bıçaklı olduğunu bildirdi. İddiaya göre, parlamento binasına girmeye çalışan bir saldırgan polis tarafından vuruldu.