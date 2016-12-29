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İngiliz Uçak Gemisi HMS Illustrious, İzmir'e geldi

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İngiliz Uçak Gemisi HMS Illustrious, İzmir'e geldi
İngiltere’nin Portsmouth Limanı’ndan 7 Aralık’ta düzenlenen törenle ayrılan ve kılavuz eşiliğinde Ege Denizi’ne gelen İngiliz Uçak Gemisi HMS IlLustrious bölge içindeki Leyal Gemi Söküm Tesisinin iskelesine demirledi.

İngiltere’nin Portsmouth Limanı’ndan 7 Aralık’ta düzenlenen törenle ayrılan ve kılavuz eşiliğinde Ege Denizi’ne gelen İngiliz Uçak Gemisi HMS IlLustrious bölge içindeki Leyal Gemi Söküm Tesisinin iskelesine demirledi.

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