İngiliz Uçak Gemisi HMS Illustrious, İzmir'e geldi
İngiltere’nin Portsmouth Limanı’ndan 7 Aralık’ta düzenlenen törenle ayrılan ve kılavuz eşiliğinde Ege Denizi’ne gelen İngiliz Uçak Gemisi HMS IlLustrious bölge içindeki Leyal Gemi Söküm Tesisinin iskelesine demirledi.
İngiltere’nin Portsmouth Limanı’ndan 7 Aralık’ta düzenlenen törenle ayrılan ve kılavuz eşiliğinde Ege Denizi’ne gelen İngiliz Uçak Gemisi HMS IlLustrious bölge içindeki Leyal Gemi Söküm Tesisinin iskelesine demirledi.
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