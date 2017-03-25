İngiltere, FETÖ'yü henüz anlayamamış!

Avam Kamarası’nın Dış İlişkiler Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişimi ile Fetullahçı Terör Örgütü arasındaki ilişki konusunda Türkiye’nin bildirdiklerine inandıklarını ancak bu örgüt konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

İngiltere Parlamentosu alt kanadı Avam Kamarası’nın Dış İlişkiler Komisyonu, yayımladığı raporda, Dışişleri Bakanlıklarının Türkiye’nin 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile darbe girişimi arasındaki ilişki konusunda bildirdiklerine inandığını ancak bu örgüt konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin demokrasisini hedef aldığı ve İngiltere’nin bu konuda verdiği desteğin yerinde olduğu ifade edilen raporda, “Bakanlığın bu olay sonrası Türkiye’ye verdiği hızlı destek, Türkiye’de İngiltere’nin yakın bir müttefik ve dost olarak algılanmasını sağladı” denildi.

Aynı raporda, Türkiye’nin uluslararası ortak olarak önemine dikkat çekildi. İngiltere ile Türkiye arasında stratejik iş birliği oluşturulmasını destekleyen 79 sayfalık raporda, 2 ülke arasındaki ticari, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki ilişkilerin içerdiği fırsatlar öne çıkarıldı. Raporda, Türkiye’nin merkezi önem taşıyan bölgesel bir güç olduğu değerlendirmesinde bulunularak, bu ülkenin alacağı kararların bölgenin kaderini de belirleyeceği ifade edildi.

İngiliz hükümetine tavsiye niteliğine sahip rapor kaleme alınmadan önce komisyon üyeleri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ocak ayında Komisyon Başkanı Crispin Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etmişti