İngiltere, Gümrük Birliği'nden çıkıyor!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü 'İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği'nden tamamen ayrılacağını' duyurdu.

Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada Brexit'in (İngiltere'nin AB'den ayrılması) ardından İngiltere'nin AB üyesi İrlanda ile sınırda herhangi bir fiziksel alt yapıdan kaçınacağını ancak buna uygun çözümün iki ülke arasındaki gelecekteki ilişkiler çerçevesinde bulunabileceğini kaydetti.



İngiltere'nin AB'nin Gümrük Birliği'nden ve tek pazarından ayrılacağını yineleyen May'in sözcüsü "Herhangi bir fiziksel alt yapıdan kaçınmaya kesin şekilde bağlılığımızı sürdürüyoruz ve bu konuda AB ile net görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.



Sözcü "Ancak Brexit Bakanı David Davis aynı zamanda bunun sadece gelecekteki ilişki bağlamında çözülebileceği konusunda da açıktı" ifadelerini kullandı.