'İngiltere ortak pazardan çıkacak' iddiası

İngiltere Başbakanı May'in ülkesinin AB'den çıkış süreciyle ilgili stratejisini gelecek hafta açıklaması beklenirken, May'in Birleşik Krallık'ın ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkmaya hazır olduğunu söyleyeceği ileri sürüldü.

İngiliz basını, İngiltere Başbakanı Theresa May'in gelecek hafta salı günü Londra'da yapacağı konuşmayla ilgili detayları yayınladı. "Sun on Sunday" gazetesi, May'in Avrupa Birliği (AB) ile çıkış için yürütülecek müzakerelerde, AB'den gelen serbest dolaşıma son vermek için ortak pazardan çıkmayı önereceğini yazdı.

May'in AB ülkelerinden gelen göçü kontrol altına almak için 1973 yılından bu yana üyesi olduğu birliğe dahil olan ülkelerin ticari ilişkilerde fayda sağladığı "ortak pazar"dan da çıkmayı teklif edebileceği kaydedildi. İngiltere Başbakanı'nın son olarak Yeni Zelanda ile AB'den ayrıldıktan sonra serbest ticaret anlaşması yapılacağını açıklaması, Birleşik Krallık'ın Brexit sürecinde gümrük birliğinden çıkacağı yorumuna neden oldu.

Ancak Başbakanlık kaynakları, May'in salı günkü konuşmasında "ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkılacağını söyleyeceğini" doğrulamıyor. Kaynaklar, May'in müzakerelerde görüşülecek konuları açıklayacağını ve bu çerçevede ortak pazar ile gümrük birliği konularına da konuşmasında değineceğini bildiriyor.

Tepki bekleniyor

May'in söyleyecekleri şimdiden tepkiyle karşılandı. Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili ve AB yanlısı Anna Soubry, "Yansıyanlar doğruysa oldukça sorumsuzca bir adım olacak. Hükümetin söylenecekleri uygulama zorunluluğu yok." dedi.

Corbyn: Riskli bir strateji

Öte yandan, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise BBC’de yayınlanan Andrew Marr Show’da, İngiltere’nin AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50. maddenin yürürlüğe sokulmasını parlamentoda engellemeyeceklerini söyledi.

İngiltere’nin ortak pazara erişiminin son derece önemli olduğunu ifade eden Corbyn, "Vergi gelirleri azalırken, ihracat pazarının yarısının kaybedilmesi oldukça riskli bir strateji. Bu konuda daha fazla görüşmeye ve tartışmaya ihtiyaç var. Avrupa ile yakın iş birliğimizin olduğunu kabul etmeliyiz. Biz AB dışındayken de bunun devam etmesi gerekecek." dedi.