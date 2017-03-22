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İngiltere'deki saldırganın fotoğrafı yayınlandı

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İngiltere'deki saldırganın fotoğrafı yayınlandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Parlamento binası önünde saldırı yaşandı. Otomobilini yayaların üzerine süren saldırgan daha sonra bıçakla polise saldırırken etkisiz hale getirildi. Saldırganın fotoğrafı yayınlandı.

Olay yerel saatle 14.35'te meydana geldi. İngiliz Parlamento binası önünde bıçaklı ve otomobilli saldırı gerçekleşti.

Terör saldırısında biri polis 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Otomobiliyle yayaları ezerek İngiliz Parlamento binasının önüne gelen saldırgan araçtan inerek bahçeye girdi.

40'lı yaşlarda olduğu belirtilen bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Daily Mail ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafta yerde saldırı sırasında kullanılan bıçak ise dikkat çekti.

Güvenlik görevlileri saldırganın da öldüğünü duyurdu.

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