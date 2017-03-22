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İngiltere'deki saldırıda dikkat çeken ayrıntı
İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde meydana gelen saldırıda bir kadın hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
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