İngiltere'deki saldırıyı IŞİD üstlendi iddiası

İngiltere'nin başkenti Londra'yı kana bulayan saldırıyı IŞİD'in yaptığı iddia edildi.

İngiltere'de dün (22 Mart 2017) parlamento binası yakınlarında düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlendi. Terör örgütünün yayın organı 'Amaq haber ajansı'nda yer alan açıklamada, saldırının 'halifeliğin bir askeri' tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Londra'da dün yaşanan olayda saldırgan, Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezmiş, bir polisi de bıçaklamıştı. Olayda polis memuru ve saldırgan dahil toplam 4 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, teröristin İngiltere doğumlu olduğunu açıklamıştı. Bu kişinin, geçmişte İngiliz istihbaratı tarafından incelendiğini belirten May, saldırıyı ‘hasta ve ahlaksız’ olarak nitelendirmişti.

"Hep birlikte adım atacağız, teröre asla teslim olmayacağız ve nefretin ve kötülüğün bizleri ayırmasına izin vermeyeceğiz" demişti. Saldırıyı "hasta ve ahlaksız bir terör saldırısı" olarak niteleyen May, saldırı mekanının tesadüf olmadığını da dile getirmişti. May, İngiliz parlamentosunun saldırılara rağmen perşembe günü planlandığı gibi toplanacağını belirtmişti.