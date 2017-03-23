İngiltere'den terör operasyonu!

İngiltere'de dün meydana gelen terör saldırı nedeniyle İngiliz polisi Birmingham'daki bir eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı.

İngiltere'nin Birmingham kentindeki bir eve, dün 23.45 sıralarında silahlı polisler tarafından operasyon düzenlendi. İngiliz basınına bilgi veren kaynaklar, söz konusu baskının Londra'da dün gerçekleştirilen ve beş kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Baskında terör saldırısıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. MAY'DAN AÇIKLAMA Theresa May: Kötülüğün bizi bölmesine izin vermeyeceğiz.