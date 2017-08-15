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İngiltere'den yeni 'Gümrük Birliği' anlaşması

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İngiltere'den yeni 'Gümrük Birliği' anlaşması
İngiltere, Avrupa Birliği ile Brexit sonrasına ilişkin "yeni ve iddialı bir gümrük anlaşması" imzalanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Parlamentonun dikkatine sunulacak yeni bir resmi yazıya göre, İngiltere, Mart 2019 tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası Brüksel'den geçici bir süre için gümrük birliği isteyebilir.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere eğer kabul edilirse bu "geçici gümrük birliği" süresi içinde uluslararası ticaret anlaşmalarında kendi şartları ile pazarlık edebilmeyi de bekliyor. Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmasına taraf olan ülkeler uluslararası ticaret anlaşmalarında ortak tarifeler üzerinden hareket ediyor. Bu geçici süre sonunda ise Avrupa Birliği ile ya "pürüssüz bir sınır" ya da gümrük kapısı olmayan yeni bir "ortaklık" imzalanabileceği de belirtiliyor.

BOŞANMA MALİYETİ BELİRLENMİŞ DEĞİL

Tüm bu ticari konuların iki taraf arasında görüşülmesine henüz başlanmış değil. Görüşmelerin ilerleyişindeki en önemli engellerden biri boşanma maliyeti olarak bilinen ve İngiltere'nin birlikten ayrılma karşılığında ödeyeceği miktarın belirlenmesi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile Ticaret Bakanı Liam Fox, haftasonu Sunday Telegraph gazetesine birlikte kaleme aldıkları bir makale ile İngiltere'nin gümrük birliğinden çıkacağını kesin bir dille ifade etti.

Gümrük birliğine dahil olan ülkeler birbirleri ile yaptıkları ticarette vergi ücreti gibi ek tarifeler ödemiyor.

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