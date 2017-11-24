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İnisiyatif Merkezi Enver Paşa’yı unutmadı

İnisiyatif Merkezi Enver Paşa’yı unutmadı 1
Türkiye İnisiyatif Merkezi üyeleri Enver Paşa’nın 136. Doğum günü münasebetiyle Enver Paşa’yı anmak üzere Şişli’deki Abide-i Hürriyet Parkı’nda bir araya geldi.
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