İnsan ırkının sonu olur

Birçok araştırama şirketi ve üniversitenin üzerinde çalıştığı yapay zeka konusunda Stephen Hawking, Bill Gates gibi ünlü isimlerden insanlığın sonu olabilir uyarısı geldi.

Günümüzde teknoloji dünyasının üzerinde en çok yoğunlaştığı konuların başında yapay zeka ve buna paralel olarak da robotlar geliyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri bu alanlara çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Önde gelen üniversitelerde bilim adamları bu teknolojileri geliştirmek için büyük çaplı çalışmalar yürütüyorlar. Teknoloji liderlerinden yapay zeka uyarıları da bu çalışmalar üzerine geliyor.

Yapay zeka teknolojisinin insanların günlük yaşantısını derinden etkileyebilecek bir potansiyeli var. İnsanların yapmak zorunda olduğu birçok iş yapay zeka ve robotlar sayesinde otomatik olarak yapılabilecek hale gelecek. Bu da beraberinde birçok alanda değişiklik getirecek.

Şu an için bu teknolojilerin başında olduğumuzu belirtmek gerek. Henüz bilim kurgu hikayelerindeki yapay zekalardan uzaktayız. Ancak gerçekten de o hikayelerdeki gibi çok gelişmiş yapay zeka istiyor muyuz? Bunun sınırı var mı? Bilgisayarlar insanların yerini alacak mı? Kendi kendini kontrol edebilen bir yapay zekaya ne kadar güvenilebilir?

Bu sorular bu konuyla ilgilenenlerin aklını kurcalıyor. Teknoloji dünyasının lider isimleri de yapay zeka konusundaki çekincelerini bizlerle paylaşıyorlar. Stephen Hawking'ten Elon Musk'a, Bill Gates'ten Steve Wozniak'a kadar teknoloji liderlerinden yapay zeka uyarıları karşınızda.

Stephen Hawking

"Biyolojik bir beyin ile bir bilgisayarın yapabilecekleri arasında çok büyük bir fark olduğuna inanmıyorum. Teorik olarak bilgisayarlar insan zekasını taklit edebilir ve onu geçebilir. Güçlü yapay zekaların yükselişi ya başımıza gelecek en iyi şey ya da en kötü şey olacak. Ancak şu an için hangisi olacağını bilmiyoruz."



"Tam bir yapay zekanın geliştirilmesi insan ırkının sonu olabilir. Kendi başına hareket edebilir ve kendisini artan bir hızla yeniden tasarlayabilir. Yavaş biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar bununla baş edemez ve robotlar insanların yerini alır."



"Bilgisayarlar yapay zeka sayesinde 100 yıl içinde insanları geride bırakacak. Bu olduğunda bilgisayarların bizimle aynı amaçları paylaştığından emin olmamız gerek."

Elon Musk, SpaceX CEO'su

"Bence yapay zeka konusunda çok dikkatli olmalıyız. Varlığımıza en büyük tehdit nedir desem, muhtemelen bu derdim. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Her geçen gün bu gelişmeleri yakından takip edip kontrol edecek bir yapının olması gerektiğine dair düşüncelerim artıyor. Bu belki ulusal veya uluslararası olabilir. Çok aptalca bir şey yapmadığımızdan emin olmamız gerek."

Bill Gates, Microsoft Kurucusu

"Yapay zeka konusunda endişelenenler arasındayım. Makineler bizim için birçok iş yapacak ve süper zeki olmayaca. Eğer iyi yönetilirse bu çok pozitif bir şey. Bundan onlarca yıl sonra ise bu zeka endişe verici derecede gelişmiş olacak. Bu konuda Elon Musk'a katılıyorum ve neden bazı insanların endişe duymadığını anlayamıyorum."

Steve Wozniak, Apple Kurucusu

"Geleceğin insanlık için korkutucu olduğunu düşünüyorum. Bu cihazların bizim için her şeyi yapmalarını sağlarsak günün birinde bizden daha hızlı düşünür hale gelecekler ve şirketleri daha verimli yönetmek için yavaş insanlardan kurtulacaklar. İnsanlar robotların evcil hayvanı olacak."