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Instagram'a iki yeni özellik geliyor

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Instagram'a iki yeni özellik geliyor
Instagram, bugün masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini açıkladı. Kullanıcılar artık web sitesinden hikaye paylaşabilecek ve gönderi kaydedebilecek.

İnternet sayfasında Instagram akışının üst köşesindeki kamera ikonuna tıklayarak kütüphaneden görsel seçilip hikaye olarak paylaşılabilecek. Cumhuriyet'in haberine göre, aynı zamanda hikayeye metin eklenebilecek ve metni rengi değiştirilebilecek.

Buna ek olarak insanlar, instagram.com'da diledikleri gönderileri kaydedebilecek ve sayfanın sağ üst köşesindeki yer işaretleri (bookmark) ikonundan bu gönderileri tekrar görebilecek.

teknolojioku.com'un haberine göre, bu özellikler önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

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