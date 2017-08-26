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Interpol, Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildi

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Interpol, Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildi
Interpol'ün, İspanya'da gözaltına alınan Alman vatandaşı Doğan Akhanlı hakkında Türkiye’nin çıkarttığı kırmızı bülteni sildiği öğrenildi. Alman Dışişleri'nin ise İspanyol makamlarıyla temasta olduğu belirtildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Türkiye'nin talebiyle İspanya'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen Alman vatandaşı Doğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydını sildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları "Interpol'ün Akhanlı'ya yönelik kırmızı bülteni silmesinden memnuniyet duyduklarını" belirterek, Bakanlık Müsteşarı Walter Lindner'in İspanyol mevkidaşıyla temas halinde olduğu bilgisini verdi.

Hakkındaki kırmızı bültenin silinmesiyle, yazar Akhanlı'nın İspanya'dan çıkışını engelleyen yasal dayanağın da ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla hakkında kırmızı bülten çıkardığı Alman vatandaşı yazar Akhanlı, tatil için gittiği Granada'da gözaltına alınmıştı.

Madrid'de nöbetçi mahkemeye sevk edilen Akhanlı, şartlı salıverilerek İspanya'dan çıkmasına yasak getirilmişti. Mahkeme, Türkiye'ye yazarın iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük süre tanımıştı.

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