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İntihar saldırısı! 42 ölü

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İntihar saldırısı! 42 ölü
Suriye'nin Humus kentindeki askeri üslere yapılan intihar saldırılarında 42'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

Suriye’nin Humus kentinde hükumet binalarını hedef alan iki ayrı intihar saldırısında 42 kişi yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün duyurduğu habere göre intihar saldırısında hedef alınan iki binanın Suriye İstihbarat Örgütü ile Askeri İstihbarat Örgütü’ne ait olduğu belirtildi.

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