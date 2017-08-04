İntihara teşvik eden sevgiliye hapis cezası

ABD’de kısa mesajla kendisini öldürmesini istediği erkek arkadaşı intihar eden kadın, iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’nin Boston kentinde 18 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük sevgilisi Conrad Roy III’ü itihara teşvik ederek ölümüne neden olmakla suçlanan Michelle Carter hakkındaki dava sonuçlandı.

Mahkeme, sevgilisine defalarca kendisini öldürmesi yönünde mesajlar gönderen Carter’ı suçlu buldu. ‘Yaşı, olgunluk düzeyi ya da zihinsel rahatsızlığının Carter’ın eylemleri üzerinde bir etkisi olmadığına’ hükmeden hakim, Carter’ı iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. 15 ay hapis yatacak Carter, beş yıl içinde benzer bir suç işlerse cezasının geri kalanını çekmesi için cezaevine gönderilecek.

2012 yılında aileleriyle gittikleri tatil sırasında tanışan Roy ve Carter, iki yıl boyunca ilişkilerini nadiren yüz yüze görüşerek, daha çok mesajlaşarak sürdürmüştü. Carter’ın ilişkileri boyunca, intihara meyilli Roy’a intihar etmesini teşvik eden mesajlar gönderdiği belirlenmişti.

Avukatları tarafından bu dönemde anoreksiya, bulimia ve depresyon geçirdiğini söylediği Carter’ın Roy’a intiharından kısa süre önce attığı mesajlardan birinde ‘içi zehirli gaz dolu bir kamyonun’ içine girmesini ‘önermişti.’ Bu mesajdan kısa süre sonra bir aracın içinde ölü halde bulunan Roy’un egzoz gazı ile intihar ettiği tespit edilmişti.

Carter ayrıca, Roy’un intihara kalkışmasından dakikalar önce “Bunu yapmalısın Conrad. Tek yapman gereken jenatörü çalıştırmak. Sonra özgür ve mutlu olacaksın” mesajını attığı da belirlemişti.