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iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ile gelecek

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iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ile gelecek
Dünyanın önde gelen Apple analistlerinden biri olan Ming-Chi Kou, iPhone 8 hakkında önemli bilgiler verdi. İşte konu hakkındaki detaylar.

Şu aralar teknoloji gündeminin en önemli başlıklarından birisi de Apple’ın önümüzdeki dönemde satışa sunmayı planladığı iPhone 8.

iPhone 8’in tanıtılmasına daha uzun bir süre olmasına karşın, telefonla ilgili sürekli yeni bir sızıntı ile karşılaşıyoruz. Bu sızıntılardan sonuncusu ise iPhone 8’in sahip olacağı şarj teknolojisi üzerine.

Dünyanın önde gelen Apple analistlerinden biri olan Ming-Chi Kou’nun iddialarına göre iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ile gelecek. Aslında buraya kadar herşey normal. Zira daha önce de iPhone 8’in kablosuz şarj özelliği ile geleceği çeşitli forumlarda yazılıp, çizilmişti.

Kou’nun iddialarını diğerlerinden farklı kılan yönü ise, Apple’ın artık iPhone kutusuna lightling kablo yerleştirmeyeceğini söylemesi.

Bir diğer iddia ise bu kablosuz şarj aparatının, iPhone’dan ayrı satılacak olması. Alışık olduğumuz kablosuz şarj cihazlarından farklı bir çalışma sistemine sahip olan bu aparat sayesinde, telefonumuz elimizde de şarj olmaya devam edebilecek.

Yani Samsung’un kablosuz şarj teknolojisi gibi, telefonu bir modüle yerleştirmek zorunda kalmayacağız.

Her iki durumda da bu teknoloji bize pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Zira şu aralar kulislerde iPhone 8 fiyatının 1000 dolar civarında olacağı konuşulmakta. Yine de en doğrusu, Apple lansmanını beklemek olacaktır.

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