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iPhone X sevkiyatı yapan kamyon soyuldu

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iPhone X sevkiyatı yapan kamyon soyuldu
Apple mazağası önünde sevkiyat yapmayı bekleyen kamyondan 313 adet iPhone X çalındı.

Apple bugün yeni akıllı telefonu iPhone X'u dünyanın birçok bölgesinde satışa sundu. Satış hazırlıklarını fırsat bilen hırsızlar, Apple mağazası önünde bekleyen sevkiyat kamyonundan yüzlerce iPhone X çalıp kayıplara karıştılar.

Apple'ın San Franciso'daki mağazası önünde bekleyen UPS kamyonuna giren hırsızlar, 313 tane iPhone X çalmayı başardılar.

Bu zamana kadarki en büyük iPhone soygununu gerçekleştiren hırsızların çaldıkları cihazların değeri 370.000 dolar, yani 1,5 milyon lira civarında.

iPhone X hâlihazırda stok sorunu yaşıyor ve sevkiyatı çalınan Stonestown Galleria mağazasının elinde artık çok az iPhone X var. Ön sipariş verenler iPhone X'larını alabilecekken, sırada bekleyen müşterilerden çoğu evlerine eli boş dönecek.

Polis tarafından tutulan rapora göre, sürücünün sevkiyatı yapmak için kamyondan inmesinin ardından üç adam kamyona girdi. Görgü tanığı temizlik görevlisi, üç adamın kamyondan aldıkları kutuları kendi otomobillerine yüklediklerini gördü. Polis soygunun bir hayli koordine şekilde gerçekleştirildiğini ve şüphelilerin arandığını açıkladı.

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