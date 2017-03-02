Irak anayasası Binali Yıldırım'ı yalanlıyor

Çapulcu başı Barzani'nin Türkiye'ye gelişi, Atatürk ve Esenboğa Havalimanlarının gönderine çekilen peşmerge paçavrası ile ilgili meydana gelen haklı büyük tepkilerden devam edelim...

Skandal ötesini savunan Başbakan Binali Yıldırım'ın Salı günkü partisinin grup toplantısında söylediklerini bir kez daha hatırlayalım;

"Irak anayasasına göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları, ayrı bayrağı vardır ve dünyada bu şekilde tanınır. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar."

Türkiye Cumhuriyeti anayasasını rafa kaldıran iktidarın Başbakanı Yıldırım acaba Irak anayasasını skandala dayanak ederken doğruları konuşuyor mu?.. Hayır!.. Irak anayasasında "Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi"ne ayrı bayrak hakkı tanınmıyor.

Irak anayasasının maddelerini tek tek inceleyen Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, YENİÇAĞ'a yaptığı açıklamada, "Başbakan Yıldırım'ın söylemleri gerçeklerle bağdaşmıyor" dedi. Yalım'ın açıklaması şöyle:

"Irak Anayasasının 12. Maddesine göre 'Irak bayrağı, Irak halkının bileşenlerini yansıtacak şekilde yasayla belirlenir.' 13. maddeye göre de 'Irak Anayasası Irak'taki en üst yasa olup, Irak'ın istisnasız her bölgesinde geçerlidir. Anayasayla bağdaşmayan yasa çıkartılamaz. Bölgesel anayasalarda veya diğer hukuki belgelerde Irak Anayasası ile çelişen hükümler geçersiz sayılır.'

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Anayasası'nın 4. maddesine göre 'bölge halkı Kürtlerden ve Türkmen, Asuri, Keldani ve Arap ulusal azınlıklardan oluşur ve anayasa söz konusu azınlık haklarını tanır.' 6. maddeye göre de 'Irak Federal Cumhuriyeti'nin bayrağına ek olarak, Kürdistan bölgesi özel bir bayrağa sahip olacak ve durum yasa ile düzenlenecektir.' Bölgesel Yönetimin hazırladığı anayasanın 6. maddesi hem kendi içinde 4. madde ile çelişmekte hem de Irak anayasasının 12 ve 13. maddeleri ile çelişmektedir.

Irak anayasasına göre Irak'ın tek bir bayrağı olup bölgesel yönetimlerin ayrı bayraklarının olması mümkün değildir. Irak anayasası, Başbakan Yıldırım'ın söylemlerini yalanlıyor. Ayrıca, Yıldırım ve AKP Hükümeti, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve Irak anayasasına saygı da duymuyor."

Fiili durumu hukukileştirme tezgahları tek Türkiye ile sınırlı değil demek ki!..

"Bahçeli oturuyor"

Ümit Yalım, Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin, bayrak krizi konusunda sınır tanımadığına işaret etti. Yalım, Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin himayesinde, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığına Yunan bayrağı çekildiğini ve 2004 yılından beri tam 13 yıldır Türk topraklarında Yunan bayrağı dalgalandığını hatırlattıktan sonra da şöyle konuştu:

"Erdoğan ve AKP Hükümetinin "evet"çi ortağı Devlet Bahçeli, 'sözde Kürdistan bayrağının Türkiye'de, Türk bayrağına eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir' dedi. Aynı Bahçeli, İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde 13 yıldır dalgalanan Yunan bayrağına ve elini kolunu sallayarak dolaşan Yunan askerlerine seyirci kalıyor, Balgat'taki makamında sessiz sedasız oturuyor. Bahçeli, 'evet'çilere destek vermek suretiyle, vatan topraklarını Yunan askerine teslim eden Erdoğan ve AKP Hükümetlerine de açık destek veriyor."

Ziyaretin diğer yüzü

Ümit Yalım, Barzani ziyaretinin karanlık yüzünü de şöyle araladı:

"Barzani ziyaretinin bir maksadı da Kerkük petrollerinin dünyaya pazarlanması. Geçtiğimiz günlerde Irak Hükümeti ile İran Hükümeti arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Anılan zapta göre Kerkük petrolü, boru hattı ile İran'a akıtılarak İran üzerinden dünyaya pazarlanacak. Boru hattının inşa edilmesi halinde Barzani'nin gelir kaynağı kesilmiş olacak. Kerkük petrolü hâlihazırda Türkiye üzerinden Ceyhan'a ulaştırılarak başta İsrail olmak üzere dünya ülkelerine pazarlanıyor.

Mehmetçiğe kurşun

Amerika, Saddam yönetimini devirdikten sonra, Kerkük-Ürdün-Hayfa/İsrail Petrol Boru Hattı'nı açmak istedi, ancak Ürdün Hükümeti boru hattını açmayı kabul etmedi. Amerika, Ürdün'ün açmadığı petrol boru hattı yerine daha kolay bir yol seçti ve petrolün Türkiye üzerinden Akdeniz'e çıkarılmasını sağladı. Amerika ve İsrail'in vesayeti altında olan Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti, Barzani yönetimine hayat öpücüğü verdi ve İsrail'in petrol maliyetlerini düşürdü. Barzani, PKK terör örgütüne silah, mühimmat, yiyecek ve giyecek desteği sağlıyor. Yani Türkiye üzerinden Akdeniz'e çıkarılan petrol, Mehmetçiğe kurşun olarak geri dönüyor."