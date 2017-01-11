Bugünkü YENİÇAĞ »

Irak Büyükelçisi'nden Başika açıklaması

»
Irak Büyükelçisi'nden Başika açıklaması
Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, "Türk askeri Başika'dan çıkmadıkça ilişkiler bir adım ilerlemez" ifadesinin ardından, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'nden önemli açıklama geldi.

Irak’ın Ankara Büyükelçisi, “Türk askeri Musul operasyonu sonrası Başika’dan çekilecek” dedi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi dün, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin, Türk askerlerinin Kuzey Irak’taki Başika kampından çıkmadıkça “bir adım bile ilerleyemeyeceğini” söylemişti.

Türk askerleri, Irak'ın IŞİD militanlarına karşı başlattığı Musul harekâtından önce Başika kampında konuşlanmış bulunuyordu.

Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta Bağdat'a yaptığı resmi ziyarette İbadi ile Başika konusunu görüştü.

Yıldırım daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ancak Türkiye'nin güvenliği açısından Başika'da bulunan Türk askerlerinin “durum düzelince” buradan çekileceğini söylemişti.

Yıldırım, “Başika meselesi ihtiyaçtan doğmuştur…Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz” diye konuşmuştu.

Irak Başbakanı el İbadi ise Türk askerlerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, “Başika konusunda imzalanan sonuç bildirgesinde Türk askerlerinin topraklarımızdan çekilmesi talebimizi ilettik. Türk tarafı, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstereceğini vurguladı” açıklamasını yapmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'dan açık oya çarpıcı açıklamaBakan'dan açık oya çarpıcı açıklamaIrak Büyükelçisi'nden Başika açıklamasıIrak Büyükelçisi'nden Başika açıklamasıBaşkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!Başkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!Sayın vekiller!.. E-postanızda önemli bir mektup var...Sayın vekiller!.. E-postanızda önemli bir mektup var...Enis Berberoğlu'na müebbet hapis istemiEnis Berberoğlu'na müebbet hapis istemiRüzgar Çetin'in cezası belli olduRüzgar Çetin'in cezası belli olduİzmir Adliyesi önündeki saldırıyı TAK üstlendiİzmir Adliyesi önündeki saldırıyı TAK üstlendiFETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 315 tutuklamaFETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 315 tutuklama60 iş adamı FETÖ'den tutuklandı60 iş adamı FETÖ'den tutuklandıDevlet Şivan Perver'e 14 bin lira ödeyecekDevlet Şivan Perver'e 14 bin lira ödeyecek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti