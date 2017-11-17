Bugünkü YENİÇAĞ »

Irak Dışişleri Bakanı el Araci: "IŞİD askeri olarak bitti"

»
Irak Dışişleri Bakanı el Araci: "IŞİD askeri olarak bitti"
Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el Araci, IŞİD'in ülkede askeri olarak bittiğini belirtti.

Araci, örgütün elinde bulundurduğu son bölge Rava'nın geri alınmasından dolayı güvenlik güçleri, Irak halkı ve Şiilerin dini mercii Ali Sistani'yi tebrik eden bir mesaj yayınladı.

Mesajında Araci, "Böylelikle IŞİD, Irak'ta askeri olarak bitti" ifadesine yer verdi.

Irak ordusu ve yerel aşiret güçleri, sabaha karşı başlatılan operasyon kapsamında Enbar'ın yaklaşık 230 kilometre batısında yer alan Rava'yı kurtarmıştı.

Irak güçleri, önümüzdeki günlerde ülkenin batısındaki geniş çölleri patlayıcılardan temizleme ve Suriye sınırında güvenliği sağlamaya hazırlanıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Norveç, Türkiye'den özür dilediNorveç, Türkiye'den özür dilediIrak Dışişleri Bakanı el Araci: "IŞİD askeri olarak bitti"Irak Dışişleri Bakanı el Araci: "IŞİD askeri olarak bitti"Meteoroloji'den kritik uyarıMeteoroloji'den kritik uyarıIŞİD  elindeki son bölgeyi de kaybettIŞİD  elindeki son bölgeyi de kaybettABD'den S-400 tehdidiABD'den S-400 tehdidiPentagon'dan tarihi açıklama: ABD üstünlüğünü kaybediyorPentagon'dan tarihi açıklama: ABD üstünlüğünü kaybediyorABD'den seyahat uyarısıABD'den seyahat uyarısıABD basınından Zarrab iddiası: İtirafçı olduABD basınından Zarrab iddiası: İtirafçı olduPentagon'dan 'Rakka anlaşması' açıklamasıPentagon'dan 'Rakka anlaşması' açıklamasıZimbabwe Devlet Başkanı Mugabe, darbenin ardından ortaya çıktıZimbabwe Devlet Başkanı Mugabe, darbenin ardından ortaya çıktı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti