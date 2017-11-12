Irak-İran sınırında 7.3 şiddetinde deprem

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Süleymaniye'de 6 kişi yaşamını yitirdi, İran'da ise 155 kişi öldü, bin 500 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Süleymaniye'nin Derbendihan İlçe Kaymakamı Nasih Mela Hasan, yaptığı açıklamada, depremde Derbedihan'da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Kelar İlçesi Sağlık Müdürlüğü ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İRAN'DA 155 KİŞİ ÖLDÜ, BİN 500 KİŞİ YARALANDI

Tesnim Haber Ajansı'na açıklama yapan İran Meclisi Milletvekili Ferhad Tecri, gece saatlerinde meydana gelen depremin ardıdan Kasrı Şirin, Serpulzihab ve Selas Babacani'de 155 kişinin öldüğünü, bin 500'ün üzerinde kişinin yaralandığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kermanşah Eyaleti Vali Yardımcısı Mücteba Niykkerdar da göçük altında çok sayıda insan bulunduğunu dile getirdi.

Niykkerdar, "Sabah günün ağarmasıyla helikopterlerle köylerde hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyoruz." şeklinde konuştu.

DEPREM TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hissedildi. Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta sarsıntıyı hisseden vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı.

Ayrıca, Cizre Devlet Hastanesi acil servinin kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Hakkari'nin Irak sınırına yakın köylerde can ya da mal kaybının olup olmadığı araştırılıyor.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada ise depremin İran sınırındaki bölgeler ile Nahçıvan'da hissedildiği belirtildi.

İKİNCİ DEPREM 00.33'DE

Duhok ve Erbil’in yanı sıra başkent Bağdat’ta da korkuya neden olan deprem, Bağdat’ta 20 saniye,diğer kentlerde ise daha uzun hissedildi. Irak-İran sınırında 00.33'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Halk geceyi sokaklarda geçirdi.

TÜRKİYE TEYAKKUZA GEÇTİ



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan deprem sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Adana ve Mersin Şehir Hastanelerimiz olası hasta ve yaralı sevki için teyakkuza geçirilmiştir. Şırnak, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi Sahra Hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10’u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız. Tüm afetzedelere geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.