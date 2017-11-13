Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Irak-İran sınırında deprem

Irak-İran sınırında deprem
Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde Irak'ta 10, İran'da da en az 130 kişi hayatını kaybetti.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
AKP'den seçim barajının düşürülmesiyle ilgili ilk açıklama
AKP'den seçim barajının düşürülmesiyle ilgili ilk açıklama
Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması
Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması
Erdoğan istifa eden başkanlara seslendi
Erdoğan istifa eden başkanlara seslendi
Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!
Skandal karar: Top kaleye girerken maçı bitirdi!
Koray Aydın, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
Koray Aydın, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek açıklaması
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek açıklaması
Irak-İran sınırında deprem
Irak-İran sınırında deprem
Futbol dünyası o anları konuşuyor
Futbol dünyası o anları konuşuyor
Erdoğan'dan çok sert "Ilımlı İslam" tepkisi
Erdoğan'dan çok sert "Ilımlı İslam" tepkisi
Lise müdürünün Atatürk rahatsızlığı… Şok sözler
Lise müdürünün Atatürk rahatsızlığı… Şok sözler
Saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği sosyal medyada gündem oldu
Saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği sosyal medyada gündem oldu
TRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayın
TRT'de Atatürk'le ilgili skandal yayın
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti