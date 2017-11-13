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Irak-İran sınırında deprem
Irak-İran sınırında deprem
Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde Irak'ta 10, İran'da da en az 130 kişi hayatını kaybetti.
13 Kasım 2017 Pazartesi 08:50
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.