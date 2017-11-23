Bugünkü YENİÇAĞ »

Irak ordusu IŞİD'e operasyon başlattı

»
Irak ordusu IŞİD'e operasyon başlattı
Irak, Suriye sınırındaki çöl bölgesinde bulunan IŞİD mensuplarını temizlemek için büyük bir operasyon başlattığını duyurdu.

Irak ordusunun IŞİD'i Fırat ve Dicle vadisinden ve tüm önemli yerleşim birimlerinden çıkartmasının ardından Fırat ve Dicle arasında çok az nüfusun yaşadığı çöl bölgesinde kalan IŞİD'lilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın başındaki General Abdelamir Yarallah, yaptığı açıklamada "Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi milisleri bu sabah Selahaddin, Ninova ve Anbar vilayetleri arasında yer alan El Cezire bölgesini temizlemeye başladı" dedi.

Iraklı uzmanı Hişam el Haşimi kurak vadiler, vahalar ve steplerden oluşan Cezire bölgesinin ülkenin yüzde 4'lük alanını kapladığını belirtiyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi bu bölge tamamen temizlenmeden IŞİD'e karşı 'nihai zaferi' ilan etmeyeceklerini açıklamıştı. 

İbadi "Operasyon bitince IŞİD'in Irak'ta tamamen yenildiğini ilan edeceğiz" demişti.

Sınırın Suriye tarafında da hükümet güçleri ve ABD destekli Kürt güçleri, Fırat Vadisi'nin kuzeyindeki kırsal bölgelerde IŞİD'e yönelik benzer operasyonları sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Zeytin taneyle satılacakZeytin taneyle satılacakIrak ordusu IŞİD'e operasyon başlattıIrak ordusu IŞİD'e operasyon başlattıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıAltay Tankı için geri sayım başladıAltay Tankı için geri sayım başladıKoreli Kim Eunja: Türklerin hepsi ailem olduKoreli Kim Eunja: Türklerin hepsi ailem olduZigana Dağı beyaza büründüZigana Dağı beyaza büründüProf. Dr. Karatay'ın kitapları Harvard'daProf. Dr. Karatay'ın kitapları Harvard'daMarmara'da deniz ulaşımına fırtına engeliMarmara'da deniz ulaşımına fırtına engeliRTÜK yeni başkanını seçecekRTÜK yeni başkanını seçecekMigros'a yeni yabancı ortakMigros'a yeni yabancı ortak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti