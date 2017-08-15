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Irak ordusu Telafer'i vurmaya başladı

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Irak ordusu Telafer'i vurmaya başladı
Reuters haber ajansı, Irak ordusunun terör örgütü IŞİD'in elindeki Türkmen kenti Telafer'e hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Bağdat merkezli el Sumariya kanalı, Irak Savunma Bakanlığı sözcüsünün ifadelerine yer verdi. Habere göre, Telafer'e yönelik kara harekâtı hava saldırılarının sona ermesininden hemen sonra başlayacak. 

Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16'ların, gece saatlerinde Telafer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki terörist hedeflere 13 saldırı düzenlediğini ifade etti.

Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de IŞİD'e ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu belirtti.

Terör örgütü IŞİD, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

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