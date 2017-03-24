"Irak tezkeresini Sezer engelledi"

AKP'nin kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, ABD'nin 14 yıl önceki Irak işgali öncesinde TBMM'de reddedilen tezkereyi dönemin Cumhurbaşkanı Sezer'in engellediğini öne sürdü.

AKP'nin kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, ABD'nin 14 yıl önceki Irak işgali öncesinde TBMM'de reddedilen, 'Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin veren' 1 Mart Tezkeresi'ne ilişkin olarak bir iddiayı gündeme getirdi. Tezkerenin reddi sonrasında dönemin başbakanı Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e ‘tekrar görüşme’ teklifi sunduğununu öne süren Yalçınbayır, Sezer'in ise bu isteği kabul etmediğini iddia etti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 2003 yılında Başbakan Yardımcısı olan Yalçınbayır, TBMM'de yeterli desteği bulmayan tezkere için ‘başka bir çözüm' yolu arandığını söyledi.

Yalçınbayır yaşananları şöyle anlattı:

"Dönemin başbakanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e gitti. ‘Parti genel başkanları ve Genelkurmay Başkanı'yla yeni bir toplantı yapın. Tezkereyi bir kez daha görüşerek Meclis'e gönderelim' önerisinde bulundu. Ancak Sezer ‘Meclis'in kararında hukuken bir sorun yok, anayasaya uygun. Meclis iradesine karşı saygılı olmak gerekir. Bu talebinizi yerine getiremem' diye Gül'ün önerisini kabul etmedi."

"Davutoğlu'nun tutumunu hiç unutmam"

28 Şubat 2003'te yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında askerin desteğinin istendiğini söyleyen Yalçınbayır, şunları söyledi:

"Tezkere öncesi son gecelerden biriydi. Ahmet Davutoğlu (O zaman Başbakan Danışmanı) geldi, elime sıkı sıkı sarıldı. ‘Ne olur, Abdullah Bey'e tezkereye karşı olduğumuzu lütfen söyleyin' diye ısrarlı tutumunu hiç unutmam. Tezkere kapalı oturumda görüşüldü. Kapalı oturumda konuşulanlar 10 yıl süre ile yayınlanmıyor, devlet sırrı olarak nitelendiriliyor. 10 yıldan fazla zaman geçti. Toplantı tutanaklarının açıklanması, demokrasinin ve halkın bilgi edinme hakkının gereğidir."